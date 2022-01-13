ゼルダの伝説 ファミコンディスクシステム ニンテンドー FMC-ZEL

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商品詳細
新品・未使用写真撮るため、開きました。NintendoFAMILYCOMPUTERDISCSYSTEM用ゲームソフトTHEHYRULEFANTASYLegendofZeldaゼルダの伝説です。希少なコレクション品です。外箱に小傷はございますがバーコードシールは綺麗な状態です。本体がない為動作確認はしておりません。年代物、自宅保管品ですのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。値下げ交渉可です。#ディスクシステム#ファミコン#ゼルダの伝説#ニンテンドー#ゼルダ#zelda#bow#tok
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