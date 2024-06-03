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商品詳細
松林桂月『桂月先生印譜』限定100部原篆刻印譜約70顆実押し落款篆刻印譜集日本画家限定100部の内38号裏表紙に多少折れジワがあります。サイズ24cm×18cm×0.9cm昭和40年に300部限定で遺墨集が刊行されてますが、これとは別に遺作展の作品所蔵者に特別贈られた特装本に付随した印譜集です。
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