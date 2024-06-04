ポケモン　エメラルド　ルビー　DS Lite 本体 エナメルネイビー

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中古品になります。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。【DSLite】状 態：ちょっとした小傷や汚れなどございます。付属品：タッチペン、アダプタ動 作：動作確認済みです。DSソフト、アドバンスソフトを読み込み確認済みです。ボタン：正常に動作します。液 晶：問題ありません。バッテリー：30分ほど充電して1日放置してましたが問題なくつきましたので問題はないと思います。【ポケットモンスター エメラルド】状 態：ちょっとした小傷や汚れなどございます。付属品：箱、説明書、付録、ワイヤレスアダプタ動作：DSLiteにて動作確認済みです。電池：ソケット式で新品電池ですのでタイトルでの電池切れ警告メッセージはありません。【ポケットモンスター ルビー】状 態：ちょっとした小傷や汚れなどございます。付属品：なし、ソフトのみです。動作：DSLiteにて動作確認済みです。電池：ソケット式で新品電池ですのでタイトルでの電池切れ警告メッセージはありません。Y字ネジが＋ネジになっております。