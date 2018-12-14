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【初版】釣崎 清隆　THE DEAD 死体　写真集　【絶版】アングラ　バースト
商品番号 A48114699098
商品名

【初版】釣崎 清隆　THE DEAD 死体　写真集　【絶版】アングラ　バースト
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

扱っている内容が故にこれから先、再出版されることは無いであろう貴重な写真集です。カバーはマットな黒なので、汚れが目立ちます。中身が数回見た程度で比較的綺麗な状態です。出版社‎東京キララ社(2018/12/14)発売日‎2018/12/14言語‎日本語大型本‎208ページ寸法‎30.5x21.5x2.2cm釣崎清隆写真家・映画監督・文筆家。昭和41年富山県生まれ。慶應義塾大学文学部卒。学生時代から自主映画制作、文筆活動に従事し、AV監督を経て平成6年から写真家として活動開始。ヒトの死体を被写体にタイ、コロンビア、メキシコ、ロシア、パレスチナなど世界各国の無法地帯、紛争地域を取材してきた。
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