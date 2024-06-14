Nintendo バーチャルボーイ　本体　カセット付　マリオテニス

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商品詳細
ソフト1本、箱、説明書、注意書が付属します。箱はボロボロですが、商品は綺麗なままです。動作確認済み、問題なく遊べます。ソフトはマリオテニス※ソフトは説明書箱はありません電池6本つけますので、そのまま遊べます。状態の詳細は写真をご確認ください。箱以外はとても綺麗で未使用に近い状態です。#nintendo#任天堂#レトロゲーム#バーチャルボーイ#ゲーム機本体#箱付き#説明書あり
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