専用★【中国美術】上海美術館蔵「中国明清書画扇面名品百選」付・作家略伝併びに釈文

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商品詳細
上海美術館蔵「中国明清書画扇面名品百選」-付・作家略伝併びに釈文図版100枚揃2001年日本書芸院上海博物館友好提携10周年記念事業実行委員会【絶版】◆◆詳細◆◆明・清の扇面名品百選図版100枚揃（書50枚・画50枚）明・清時代の扇面をほぼ原寸大で一点ずつ収録。できるだけ同一作者の書と画を揃え、小品ながら書・画・詩文・篆刻を楽しんだ往時の文人たちの精神世界を垣間見ることが出来ます。沈周、石濤、唐寅、金農、文徴明、王鐸、董其昌、藍瑛、徐渭ほか上海博物館友好提携10周年記念事業実行委員会委員長栗原蘆水による序文◆◆仕様◆◆中国美術書道書画水墨画作品集画集図録帙入・大型本ケース：大きさ 約63×約35.5×4cm画寸：大きさ 約34.5×61.5cmシート図版100枚◆◆状態◆◆ケースに経年による薄ヨゴレ・数ヤケが若干ございます中身の図版は使用感が少なく良好な状態#本#中国美術#書道#書画#日本書芸院
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