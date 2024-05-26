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マウリツィオ・ラッツァラート『出来事のポリティクス 知―政治と新たな協働』
商品番号 P65315354604
商品名

マウリツィオ・ラッツァラート『出来事のポリティクス 知―政治と新たな協働』
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「出来事のポリティクス知―政治と新たな協働」村澤真保呂/中倉智徳/マウリツィオ・ラッツァラート定価:￥2800※線引きなしです。#村澤真保呂#村澤_真保呂#中倉智徳#中倉_智徳#マウリツィオ・ラッツァラート#本#社会／社会・福祉#哲学#労働
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