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PS Vita Minecraft 限定モデル PCH-2000モデル
商品番号 N65183708623
商品名

PS Vita Minecraft 限定モデル PCH-2000モデル
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Minecraftカセット付き「商品状態」カセット読み込み○スティック、ボタンの反応正常（左スティックはベタつきあり）充電器は付属してません（充電は可能です）初期化済（設定はしてません）保護フィルムはしてませんでした状態が気になる方は写真又はコメントして頂けたら部分で掲載します「注意事項」・ジャンク品です。・完品や神経質の方のご購入はお控え下さい・気になる点はコメントお願いします発送時はプチプチの梱包材に包んで発送します値下げ交渉できます。9000～#PSVita#PS
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