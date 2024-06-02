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【24時間以内発送】sukekiyo IMMORTALIS 初回盤サイン入り
商品番号 Y63068695366
商品名

【24時間以内発送】sukekiyo IMMORTALIS 初回盤サイン入り
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,999 円
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商品詳細

「IMMORTALIS」＜通販限定＞初回盤メンバーのサイン入りです。PC取り込み後、ビニールカバーに入れ暗所保管していたので状態良好です。DISC1[CD]01.elisabethaddict02.destrudo03.latour04.ninemeltedfiction05.zephyr06.hiddenone07.aftermath08.烏有の空09.thedaemon’scutlery10.scarslikevelvet11.mama12.vandal13.hemimetabolism14.鵠15.斑人間16.inallweathersDISC2[CD]01.aftermath　Collaborationwithキリト(Angelo)02.鵠　RemixedbyPABLO(P.T.P)03.zephyr　RemixedbyTK(凛として時雨)04.inallweathers　RemixedbyDevilslug05.ninemeltedfiction　Remixedby石井秀仁(cali≠gari,GOATBED)06.hemimetabolism　RemixedbySUGIZO(LUNASEA,XJAPAN)07.scarslikevelvet　Remixedby室姫深08.thedaemon’scutlery　Remixedby人時09.hiddenone　RemixedbyHISASHI(GLAY)10.mama　Remixedby橘尭葉/妖精帝國11.aftermath　RemixedbyacidandroidDISC3[Blu-ray]◆MusicVideo◆LiveFootage注）他のフリマアプリでも出品しています。随時確認し売切れた場合は速やかに出品を取下げます。万が一、取下げが間に合わずご購入がバッティングした場合はキャンセル調整させていただきますのでご了承ください。
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