クニャマップ　日本の屋根　（立体地図）

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商品詳細
現在入手困難な（株）富士製作所の立体地図です。北アルプス・中央アルプス・南アルプスが一枚に載ってます。（富士山も）日本の屋根全体を立体的に見ることができるので、山々の位置関係を把握しやすいと思います。縮尺 1:400,000比高 1:2.8
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