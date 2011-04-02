クニャマップ　日本の屋根　（立体地図）

現在入手困難な（株）富士製作所の立体地図です。北アルプス・中央アルプス・南アルプスが一枚に載ってます。（富士山も）日本の屋根全体を立体的に見ることができるので、山々の位置関係を把握しやすいと思います。縮尺 1:400,000比高 1:2.8



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