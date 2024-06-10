日本の歴史 全巻小学館版　学習まんが　少年少女 　 　全20巻＋別巻2冊

☆小学館版☆学習まんが☆少年少女日本の歴史 全20巻＋別巻2巻❶日本の誕生❷飛鳥の朝廷❸奈良の都❹平安京の人びと❺貴族のさかえ❻源平の戦い❼鎌倉幕府の成立❽南朝と北朝❾立ちあがる民衆⑩戦国大名の争い⑪天下の統一⑫江戸幕府ひらく⑬士農工商⑭幕府の改革⑮ゆきづまる幕府⑯幕末の風雲⑰明治維新⑱近代国家の発展⑲戦争への道⑳新しい日本別巻①人物事典別巻②史跡・資料館事典経年劣化による汚れ、カバーの色褪せや破れあります。読むことに支障はありません。中古品、自宅保管、ご理解頂ける方にお願いします。バラ売り❌即購入⭕️#学習本#日本史#漫画#マンガ#児童#児玉幸多#小学館#日本の歴史#卑弥呼



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