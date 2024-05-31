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イタリア語　古書　「ダンテの人生」
商品番号 T61221585376
商品名

イタリア語　古書　「ダンテの人生」
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア語で書かれています。ダンテの生誕地のフィレンツェの古本屋で購入しました。ダンテ研究にはもってこいの本です。発行は1964年（昭和39年）約60年前の古書です。日焼け、破れありますが、読めます。#ダンテの新曲#イタリア語#古書
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