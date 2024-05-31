イタリア語　古書　「ダンテの人生」

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商品詳細
イタリア語で書かれています。ダンテの生誕地のフィレンツェの古本屋で購入しました。ダンテ研究にはもってこいの本です。発行は1964年（昭和39年）約60年前の古書です。日焼け、破れありますが、読めます。#ダンテの新曲#イタリア語#古書
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