NCT CCOMAZ フィギュア ヘチャン nctdream nct127

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商品詳細
NCTCCOMAZのランダムフィギュア、ヘチャンになります。箱は中身確認のために開封しておりますが、本体フィギュアとトレカは未開封となります。トレカは硬化ケースに入れて発送致します。また海外製のため初期キズなど気になさる方のご購入はお控えください。NCTDREAMNCT127
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