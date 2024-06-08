PS2 SCPH-50000 トイザらス限定 サテンシルバー

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商品詳細
【フォロー歓迎】丁寧な梱包と対応を心掛けております品質の良いものを皆様にお届けします◎使用に伴う傷は見られます中古品をご理解頂ける方のみご購入ください。→お写真の物を発送させて頂きます・動作確認済み・コントローラのケーブルに傷みあり(写真5)・付属のケーブル(未開封)自宅にてクリーニング済み説明漏れや破損の際は返品・返金OKです♪5/24
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