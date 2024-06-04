ニンテンドースイッチ 本体 Nintendo switch 旧型 未対策機

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商品詳細
【内容】・switch 本体 (シリアルナンバーより未対策機の確認済み)【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK(ケーブルをつながなくてもコントローラー使えます。)・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・初期化済み・アルコール除菌済み【発送について】・破損ないようにプチプチで包んでおります。・輸送箱に入れる際は緩衝材を入れて外装が壊れないように梱包します。※充電の容量については分かりかねます※トラブル防止のためシリアルナンバー控えております※ゲームソフトは付属しません※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします～～～最後まで読んでいただき誠にありがとうございます～～～#ニンテンドー #Nintendo #任天堂 #switch #スイッチ #本体#TTKショップ1
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