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GAMECUBE ゲームキューブ　本体　ソフトセット
商品番号 T76784306615
商品名

GAMECUBE ゲームキューブ　本体　ソフトセット
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 2,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDOGAMECUBEゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo内容・本体・電源ケーブル・ステレオAVケーブル・メモリーカード・コントローラー1本・カセット5本(桃太郎電鉄11、実況パワフルプロ野球9、ぷよぷよフィーバー、ペーパーマリオRPG、ナルト激闘忍者対戦2)＊ペーパーマリオRPGとナルト忍者対戦2は説明書が付属されておりません。本体動作確認済み。ぷよぷよフィーバーで動作確認を行いました。中古品の為、返品や交換その他欠品等のクレーム対応は致しかねます。ご了承ください。
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