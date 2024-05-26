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YOASOBI　THE BOOK 　①②　＋　祝福　CD
商品番号 C68466850477
商品名

YOASOBI　THE BOOK 　①②　＋　祝福　CD
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEBOOKTHEBOOK2YOASOBI#YOASOBI#CD・DVD・レンタルで使用されていたものになります。・ジャケット、ディスク、歌詞カード管理シールございます。・ケース割れ、ヒビ、多少のキズ、色褪せ歌詞カード無しの場合がございます。写真のものが全てとなりますので商品と状態の確認をお願い致します。・再生チェックはさせて頂いておりますが機器の性能や相性により不具合が起こる場合もございますので必ず評価前にご連絡下さいませ。・無理のないクリーニングは行っておりますがレンタル品の為、多少のキズ、汚れはご了承くださいませ。○発送方法　らくらくメルカリ便　梱包材付き封筒又はネコポス専用箱にて発送させて頂きます。基本翌日発送になりますが遅れる場合がございます。遅れる際はニックネームやプロフにて記載させて頂きます。フォロー割、まとめ割、リピ割詳しくはプロフをご確認くださいませ。よろしくお願い致します。#きらきらショップCD
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