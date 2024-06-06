ゲームキューブ　まとめ売り

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全部動作確認済みです。オレンジゲームキューブ本体コントローラー2つ三色コード電源コードソフト7本メモリーカード1つセットです。人気のゲームソフトも含んでいます。普通に使って目立つような問題ありません。レトロゲームなので神経質の方はご購入お控え下さい。即購入も可です。