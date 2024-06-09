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デジモン　フィギュア　セット売り
商品番号 D39155254233
商品名

デジモン　フィギュア　セット売り
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デジモンアドベンチャー　DXF新品未開封　８点セット売りです。ガブモン以外の７点はゲームセンターで取得した為、外箱に多少のスレなどあるかもしれません。写真にてご確認ください。発送の際はプチプチに包んで発送致します。八神太一アグモン八神ヒカリテイルモン石田ヤマトガブモン高石タケルパタモンデジタルモンスター
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