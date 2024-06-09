デジモン　フィギュア　セット売り

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商品詳細
デジモンアドベンチャー DXF新品未開封 ８点セット売りです。ガブモン以外の７点はゲームセンターで取得した為、外箱に多少のスレなどあるかもしれません。写真にてご確認ください。発送の際はプチプチに包んで発送致します。八神太一アグモン八神ヒカリテイルモン石田ヤマトガブモン高石タケルパタモンデジタルモンスター
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