吉井和哉「20」FC限定盤

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ソロデビュー20周年記念ベストアルバム「20」収録曲詳細＆ジャケット ... ソロデビュー20周年記念ベストアルバム「20」収録曲詳細＆ジャケット ...



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吉井和哉さんのベストアルバム20thAnniversaryBESTALBUM「20」FC限定盤（2CD+Blu-ray）＜完全初回生産限定＞一度PCに取り込み保管している美品です。即購入OKです。特典ポストカード未開封も付きます。スマホで視聴できる視聴コードも未使用です。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送予定です。⚫︎詳細20thAnniversaryBESTALBUM「20」FC限定盤（2CD+Blu-ray）＜完全初回生産限定＞発売日:2023年9月13日(水)ソロデビュー20周年を迎える吉井和哉のベストアルバム「20」。FC限定盤は、初回限定盤にボーナスディスクCDを加えた３枚組で、トールサイズブックレット48Pを同梱した豪華三方背BOX仕様の完全初回生産限定商品です。【特典ポストカード】仕様トールサイズブックレット48P/豪華三方背BOX仕様◇収録内容◆【DISC-1】CD※通常盤、初回限定盤DISC-1と同じ【DISC-2】Blu-ray※初回限定盤DISC-2と同じ収録：2021.12.28日本武道館（THESILENTVISIONTOUR2021）※封入特典：「NeSTREAMLIVE」視聴シリアルコード【DISC-3】CD01.DearMyAnotherGrandfather（Demo）/YOSHIILOVINSON02.鉄工所（Demo）/YOSHIILOVINSON03.きんにくロック（DemoVocalver.）/YOSHIILOVINSON04.ならず者アイムソーリー（GuideVocalver.）05.開花宣言（GuideVocalver.）06.マサユメ（GuideVocalver.）07.仲なおりの歌/masa-yume（吉井和哉ダチョウ倶楽部）08.ふたりはさかさま（GuideVocalver.）09.クリア（Altver.）10.薔薇と太陽（GuideVocalver.）11.Dangerousfeat.吉井和哉/布袋寅泰