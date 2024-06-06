ポケモンカードのカメックスex ＳＡＲ

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ポケモンカードのカメックスexＳＡＲです。自引き後、スリーブに入れて保管していました。素人目ですが、傷や白欠けなどないように思います。画像にてご確認下さい。返品は受け付けません。ご了承の上、購入をお願いします。 #カメックス #ＳＡＲ