希少　マークH.マコーマックの勝者の哲学 人望学　人を動かす29の法則　ビデオ

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商品詳細
マークH.マコーマックの勝者の哲学シリーズ人望学（人を動かす29の法則）ビデオ（VHS)マーク・マコーマック(インターナショナル・マネジメント・グループ（ＩＭＧ）最高経営責任者)スポーツマネジメントという新産業分野を創造。一流スター選手を率いオリンピックの演出までをも手がける氏の、人間マネジメントの真髄IMG最高経営責任者マーク・マコーマック(McCormack,MarkH.)スポーツビジネスという新分野を切り拓き、自ら創業。年商1000億円超の企業集団を率いるニュービジネスの先駆者。新進弁護士として活躍の頃、アーノルド・パーマーとの握手による調印からＩＭＧ（インターナショナル・マネジメント・グループ）をスタート。30カ国80の拠点を構える世界最大規模の多国籍企業に発展。スポーツ選手を中心に、文化・エンターテインメントの分野で世界一の人的資源を有し、マネジメント代理業から、イベント運営・テレビ製作までをグループで手掛ける。2003年5月逝去。
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