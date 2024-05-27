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YOASOBI THE BOOK
商品番号 O52464475207
商品名

YOASOBI THE BOOK
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し、取り込みしたので1度だけ聴いて保管しておりました。ディスクは綺麗ですが、バインダーに小さな傷、紙面には折れ箇所が3つございます。該当部分は写真に載せておりますのでご確認ください。ご理解いただいたうえで、気にされない方ご購入宜しくお願いいたします。
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