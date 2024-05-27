YOASOBI THE BOOK

新品で購入し、取り込みしたので1度だけ聴いて保管しておりました。ディスクは綺麗ですが、バインダーに小さな傷、紙面には折れ箇所が3つございます。該当部分は写真に載せておりますのでご確認ください。ご理解いただいたうえで、気にされない方ご購入宜しくお願いいたします。



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