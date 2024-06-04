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PlayStation3 プレステ3 CECH-2500A ブラックソフト付き
商品番号 P92405630722
商品名

PlayStation3 プレステ3 CECH-2500A ブラックソフト付き
ブランド名 プレステージ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation3プレステ3CECH-2500Aブラックセット　　　　　　　　　ソフト付き【セット内容】・PS3本体（CECH-2500A）・コントローラー・USBコントローラー・電源ケーブル・映像ケーブル・三國無双6ソフト（説明書が使用感あり）・みんなのgolf6ソフト動作確認済。初期化済。箱・説明書無し。写真に載っている物が全てですのでご確認ください。状態としてはとても綺麗だと思います。※一定時間使用してみましたが、問題ありませんでした。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。※上記同意の上、中古品・長期自宅保管にご理解のある方のみご購入ください。
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