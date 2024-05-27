【4冊セット 初版】虚栄の市 全4巻 サッカリー 中島賢二 岩波文庫

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商品詳細
サッカレー4巻のカバー裏表紙から本体の終盤ぐらいまでのページの下端部あたりに濡れダメージあります。値下げ交渉には対応しませんので、ご了承ください。付属品がある場合には、その旨を明記しております。説明に無いものは付属しないものとお考えください。写真うつりにより、写真を画面で見た際と実物を肉眼で見た際に差が生じる場合もありますので、気になることや、気にされることがある方は、ご購入前に必ずご質問をお願いします。
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