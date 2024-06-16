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C01 CELESTION TEN 30 3.2Ω アンプ スピーカー
商品番号 F23345691852
商品名

C01 CELESTION TEN 30 3.2Ω アンプ スピーカー
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプは2023年3月に新品で購入しましたスピーカーのCELESTIONのG10R-30の中から外したものです。勿論、動作OKです。#kumagame
http://narcologia.ru/goods/scissoring352096.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation42921.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual455146.html
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