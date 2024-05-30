【即購入ok!!】大黒摩季 5枚組ベストアルバム 初回生産BOX

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【即購入ok!!】「GreatestHits1991-2016～AllSingles+～」大黒摩季定価:￥10.185初回限定BOX仕様ディスクに目立たない薄いかすり傷ありました。再生に問題なし。状態8/102016年11月23日リリースのベスト・アルバム。「DA・KA・RA」「あなただけ見つめてる」「ら・ら・ら」など代表曲のほか、テレビ朝日系『科捜研の女』主題歌として書き下ろされた「MyWill～世界は変えられなくても～」などを収録。あの日歌った、あの時聴いた…そして、今もココロ熱くする、グレート!!!な大ヒット曲満載!!!完全復活を告げる新曲も収録!!!全シングル完全収録大黒摩季、究極のベストアルバム!BIG盤（4CD+1DVD+ブックレット）品番：JBCZ-9038～41※初回限定生産※全曲デジタルリマスタリング※特典DVDには貴重な未公開映像を含むMusicClip収録 ※豪華Ａ４パッケージのフォトブックレット封入[未公開写真含む] ブックレットは大きめ文字で裸眼で見える歌詞掲載！＜収録曲＞[DISC1]1.STAY2.STOPMOTION3.DA・KA・RA4.チョット5.君に愛されるそのために6.別れましょう私から消えましょうあなたから7.HarlemNight8.あなただけ見つめてる9.白いGradation10.夏が来る11.永遠の夢に向かって12.ROCKs13.Staywithmebaby14.ら・ら・ら15.いちばん近くにいてね16.恋はメリーゴーランド～OriginalVersion～17.子供の国へ[DISC2]1.FIRE2.あなたがいればそれだけでよかった3.愛してます4.あぁ5.ガンバルシカナイジャナイ?!6.熱くなれ7.アンバランス8.ゲンキダシテ9.You’renotmine10.空11.PowerOfDream12.風になれ13.ネッ！～女、情熱～14.太陽の国へ行こうよすぐに～空飛ぶ夢に乗って～15.夢なら醒めてよ16.虹ヲコエテ