説明書のみ　マーヴルスーパーヒーローズ ウォーオブザジェム マーベル

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商品詳細
説明書のみです。表と裏表紙に使用感と痛みがあります。使用されていた中古並品といった感じです。あまり見かけないレアなお品ですのでこのお値段となっています。発送は、折れないように梱包して、ゆうゆうメルカリ便です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring726396.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit73386.html
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