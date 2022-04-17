Switch　スイッチ　本体のみ　画面のみ　旧型　任天堂　⑤　ゲーム 2018

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商品詳細
NintendoSwitchの本体のみ(画面のみ)です☆動作確認済みです！2018年製の旧型です！全体的に多少の小傷がございます！画面とふちに目立つ傷がありますので写真でご確認ください！初期化済みなので、ジョイコンによる初期設定が必要です！ジョイコンをお持ちでない方はこちらで設定しますのでお申し付けください☆中古品なので、気にならない方はぜひどうぞ(*^^*)エアキャップで包み、宅急便コンパクトにて発送予定です☆
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