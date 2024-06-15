熱烈的中華飯店 オリジナル・サウンドトラック / 大島ミチル

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商品詳細
CX系ドラマ『熱烈的中華飯店』のサントラ盤。音楽は大島ミチルが担当。劇中のインストゥルメンタル作品を全て収録。新品同様、美品です。帯付き。中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。値下げは考えていません。 まとめ買いのみです。***********************フォロー、DMM（プロフィール必読）でも出品してます。そちらも含めてお値引き対応させて頂きます！
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