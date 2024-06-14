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看護学校時代（第112回看護師国家試験受験）に使っていた教科書です。※画像掲載のものが全てになります。1部の教科書はたくさん書き込んでいますが、途中からiPad内の教科書での授業になったため、全く手をつけてない教科書もあります。医学書院の教科書の他に、プロセスレコードや看護研究の進め方や論文の書き方、心理学、薬理学、看護英会話の教科書、情報などについての教科書等も含まれています！定価10万円以上はした物なので、新品じゃなくてもよい方に是非お譲りしたいです♪バラ売りも可能です！個別で対応しますので、コメントお願いします！廃棄するのはもったいなく、せっかくたくさん知識を詰め込んだ教科書たちなので、是非看護に関係するお勉強をする方にお譲りしたいです！よろしくお願いします！