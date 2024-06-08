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Blue Bluebird
商品番号 S51923387135
商品名

Blue Bluebird
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーディオインターフェイスも一緒に購入したい場合はこちらからお求めください。https://jp.mercari.com/item/m53360193179■マイク…BlueBluebird■ポップガード■ショックマウント■マイクアーム■マイクの木箱Bruebirdは部屋の雰囲気にもよりますがインテリアとしても成立するようなユニークな見た目です。おしゃれにセッティングする場合は自然光や、暖色の間接照明と相性が良いです！今回は別のものに買い替えるため出品いたします。3年ほど使用しているお気に入りのセットです。大切に使っていただける方に。
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