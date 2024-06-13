バッカス　エレキギター

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます現状品です、写真にて状態確認お願いします音出し確認しておりますあくまで中古品です、ご納得頂ける方のみ検討お願い致します本体をプチプチで包んでソフトケースに入れて発送します#bacchus
http://narcologia.ru/goods/Taipei214171.html
http://narcologia.ru/goods/traverse427126.html
http://narcologia.ru/goods/unusable339474.html
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