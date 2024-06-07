BTS WINGS FINAL ミニフォト ジミン

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商品詳細
BTSTHEWINGSTOURTHEFINAL公式グッズミニフォトジミン④とホログラムの2枚まとめ売りです。バラ売りはしておりません。ホログラム加工のものはOPP袋に入れてファイル保管していましたが経年によりホログラムが袋に張り付いてしまい剥げている箇所があります。元々ホログラムが剥げやすいようで他の出品者の方も記載されていたので多い事象のようです。保管していたOPP袋からは出さずにそのまま硬質ケースに入れてお譲りします。神経質な方はご遠慮ください。防彈少年團防弾少年団バンタン비티에스방탄소년단방탄RMナムジュンナムJINジンソクジンSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクホビホプJIMINジミンVテテテヒョンJUNGKOOKジョングクグク
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