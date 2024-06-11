【専用出品】ビュッフェクランポン クラリネット E-12(選定品)

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ビュッフェクランポンB♭クラリネットE-1220年以上前に購入。2022.4月にオーバーホールに出しました。その後3ヶ月程使用しましたが、まだまだ鳴ってくれる楽器です。購入年数相応の擦れによりクランポンのロゴが消えてしまっている所がありますが、鳴りに関しては問題ありません。スチューデントモデルですので、学生の方、初心者の方いかがでしょうか。クランポン純正ではないですが、カバー(ショルダーベルト付き)もお付けします。⚠️以下お読み下さい⚠️お値下げ、お取り置きできません⚠️即購入可能です⚠️ご質問がある方は必ず購入前にコメントにてお願い致します⚠️他の方とのやり取りをしていても、即購入して頂いた方を優先とします⚠️コンビニ払いの方はお支払い日をお知らせください⚠️「らくらくメルカリ便」で発送予定の品物について⚠️時間指定などがある場合は購入後早めに取引メッセージにてお知らせください。こちらからはお伺いいたしません。迅速な発送のため、ご理解ご協力ください。発送時に日時指定していなくても発送後にご自分で日時変更することが可能ですので活用ください(やり方はご自分でお調べください)梱包にダンボールを使用する場合もあります。その場合、自宅にあるダンボールを使用致します。柄や文字がついている可能性もございますのでご理解お願い致します。どうぞよろしくお願い致しますm(__)m