【随心堂】日展作家　朱明作　鳳凰図　山水人物図四方花瓶　花器　飾壷　時代物E60

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サイズ高約27.5cm直径約21.5㎝経年や使用によるスレ・時代汚れ等御座います。全体の状態など、画像にて多く掲載して御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。古作品に関しましては、経年や使用による汚れや小キズはあるものとお考えください。特筆すべきキズや画像上で分からないであろう点、ニュウや割れ、瑕疵は必ず明記するよう心掛けて御座いますが、古いものですので、細かな小キズや古い上手な補修の有無、箱がある場合は蔵汚れや紐の有無・全体の状態などは必ず画像を入念にご参照の上ご検討下さい。後のご使用に関する漏れ・破損は補償出来ませんのでご承知おきください。