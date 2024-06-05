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ウルトラマンティガ貯金箱
商品番号 I49641100877
商品名

ウルトラマンティガ貯金箱
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ですが長年自宅保管の為箱、スレ、日焼け商品にも同じようなシミなどあります。神経質な方はご遠慮下さい。
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