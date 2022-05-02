BT21 RJ ジン 2021 Happy Summer Bag 公式 BTS

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ラスト1個です。こちらは2021年バージョンです。ご注意下さい。2022年のハッピーバッグも出品しております。⭕即購入可単品でよろしければ即購入して下さい(購入希望・在庫確認のコメント不要)⚠️コメントする際は必ずプロフィールを確認して下さい。❌取置不可❌値下げ交渉不可新品未使用、未開封。日本限定オリジナルデザインの2021年夏のHappyBag。おうち時間にピッタリなアイテムをセレクトしました。ぬいぐるみ、トートバッグ、Tシャツ、ヘアゴム、ヘアバンド、フェイスタオル、クリアボトルの７点がつまったスペシャルセットです。サイズ①トートバッグW350×D80×H350(mm) ②ぬいぐるみW140×H210×D75(mm) ③Ｔシャツ身丈71cm、肩幅47.5cm、身幅52cm、袖丈20cm ④ヘアゴムフリーサイズ ⑤ヘアバンドW225×H130(mm) ⑥フェイスタオルW800×H340(mm) ⑦クリアボトルφ65×H145(mm) 画像1～9枚目は参考画像です。⭕他にもBTS関連を出品しており、複数購入で値引きしております。2個購入の場合100円値引き3個で200円値引き4個で300円値引き(以降も+100円値引き)こちらのハッシュタグで全て検索出来ますのでご検討下さい⬇#さかごうBT21#さかごうBT21ハッピーバッグまとめて出品しますので、必ず購入前にご相談下さい。(購入後は価格変更出来ません)BT21防弾少年団バンタンラインフレンズLINEFRIENDSRMナムジュンジンSUGAユンギJ-HOPEホソクジミンテヒョンテテジョングクKOYARJSHOOKYMANGCHIMMYTATACOOKY公式トートバッグハッピーサマーバッグ53