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商品詳細
フェンダーメキシコROADwornかジミー、ヴォーンモデルか、どちらかだったと思います！記憶が曖昧です。すいません。本体は、ほぼオリジナルですが、ピックアップにあの、アビゲイル、イバラを搭載してます。Waxコンデンサーには、GRAYTIGERを2発。更には、魔法のコンデンサー、Vol.を落としても、音域が変わらないものを付けています。指板エボニージョンメイヤー、SRV系の音を目指して作りました。はっきり言って、何十万もするカスタムショップ製よりかは、全然良い音がでると思います。それより、完全に以上の音を出してくれます。損はしないと思います。
http://narcologia.ru/goods/protein901834.html
http://narcologia.ru/goods/septet319719.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney894649.html
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フェンダーメキシコ custom品レア アビゲイル、イバラ - エレキギター
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