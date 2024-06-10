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人間国宝　佐渡　無名異焼　【五代伊藤赤水】造　椿絵付　花入れ　花生け　共箱　栞付
商品番号 W37454515671
商品名

人間国宝　佐渡　無名異焼　【五代伊藤赤水】造　椿絵付　花入れ　花生け　共箱　栞付
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 8,183 円
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商品詳細

【人間国宝】　佐渡　無名異焼　【五代伊藤赤水】造　椿画　花入れ　茶道具　です未使用品！共箱　栞付き『無名異　陶芸』　【五代　伊藤赤水】の　椿図の　花入れ　です！江戸後期から続く無名異焼窯元　【伊藤赤水】は赤水窯の代々が襲名する名称です　弘化に先祖にあたる伊藤甚兵衛が　佐渡特有の「無名異」と呼ばれる土を作陶に用いたのが無名異焼の創始です五代伊藤赤水が当代で2003年に【人間国宝】に認定未使用品！共箱　栞付き口径　約3.5cm胴径　約11.6cm高さ　約12.7cmNO.23022410A3001737NOR1T1/4RW#佐渡　#無名異　#無名異焼　#無名異陶芸#五代伊藤赤水　#赤水　#赤水窯　#人間国宝#新潟　#赤褐色　#花入れ　#花生け#茶道具　#茶器　#茶花　#華道　#華道具#花器カラー...ベージュ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/providence670294.html
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