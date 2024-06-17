キーボード ピアノ 電子ピアノ 61鍵盤 200種類音色 H669

【購入前コメント必須】キーボードピアノ電子ピアノ61鍵盤200種類音色200種類リズム60曲デモ曲LCDディスプレイ搭載光る鍵盤楽器日本語パネルヘッドフォン対応子供初心者練習用USBケーブルと日本語説明書付き【初心者練習用にオススメ】この電子ピアノは高品質のLCD液晶スクリーンを備えており、音質の優れたスピーカー。キーボードは豊富な音色とリズムを持ち、音のセンスと表現力を豊かにし。練習用として、家族や友達と一緒に音楽を楽しむことができます。【主な機能】60曲デモ曲、200種類音色、200種類リズム、録音機能、再生機能、移調機能、同期機能、サスティーン、鍵盤打楽器、鍵盤分割、鍵盤ランプ、音量調節、テンポ調節、総合和音、プログラミング機能。【USB充電＆電池給電式】電池給電式（別売り）：1.5V単三電池x4本を正確な極性で取り付けてください。USB充電：付属のUSBケーブルを使用し、この製品の充電以外の用途にアダプターを使用しないでください。充電できる電池は使わないでください。【付属品＆一年安心ほしょう】マイク、譜面台、USBケーブル、鍵盤ステッカー、オーディオケーブル、日本語説明書。白鍵盤：長さ10.2センチ幅2センチ、黒鍵盤：長さ6.5センチ幅1.2センチ。付属品は製品の両側のフォームの中に置いてあります。商品の不良や誤配送があった場合、返品・新品交換をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。【持ち運びが簡単】Hricane61鍵盤の電子ピアノはポータブルキーボード、重量は3kg、持ち運びが便利です。サイズは80センチx26.5センチx7.6センチです。【和音機能】商品の説明を見てください。種類...キーボード・シンセサイザーレベル...初心者



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クリスマスプレゼント｜子供に楽器を贈りたい！音遊びの楽しさに ...