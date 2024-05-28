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【美品/価格は参考】Superfly ファンクラブ会報と継続特典、グッズ79点
商品番号 H63527638830
商品名

【美品/価格は参考】Superfly ファンクラブ会報と継続特典、グッズ79点
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 7,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーフライファンクラブ会報引っ越すため手放します。お早めにどうぞ。バラ売りはしません。いろいろ出品中。まとめ買いでのお値引き歓迎。ポストカード1枚端っこが折れてました。ほとんどのものは封筒未開封のまましまってましたのでほぼ未使用。あるものSuperJournal1、3〜12、19、21〜22、24〜34(2016.aug)計25冊SuperToday00(2017dec)、1〜4、6〜16(2020.aug)計16冊Superboogie28(2012.jan)、33、36、44〜67(2016.nov)計27冊継続特典2014.3-2015.2継続〜2023.3-2024.2継続の9回分と、いつかわからない継続特典1点(小さいグリュック)計10点特典も未開封ですが1つだけ開封してます。(未使用)ファンクラブイベント10thアニバーサリー升計1点ポストカード類は数に加えていません。あくまでもオマケとしてお付けします。数え間違っていたらごめんなさい。
http://narcologia.ru/goods/Adder564875.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect890270.html
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