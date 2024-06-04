ブラッキー　プロモ　美品

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商品詳細
ポケモンカードブラッキー プロモYUNAGABAコラボ相場より少し安く設定しております。値下げはご容赦ください。開封後、即スリーブに入れて暗所で保管しております。傷はありませんがトラブル防止のためあくまでもプレイ用としてお考えください。即購入可能です。【発送について】スリーブに封入→濡れ対策メルカリ便にて発送予定です。#ポケモンカード#151#黒炎の支配者
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