刀剣乱舞 加州清光 大和守安定 もちマス ミニもちマス

刀剣乱舞加州清光、大和守安定のもちマス通常サイズ各2個とミニもちマス各2個の計8点開封済ですが、ケースに入れ暗所にて保管していました。全てタグ付き。刺繍抜け等の初期不良無しです。8体まとめてお迎えしていただける方を探しています。



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