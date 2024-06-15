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刀剣乱舞 加州清光 大和守安定 もちマス ミニもちマス
商品番号 E64429876309
商品名

刀剣乱舞 加州清光 大和守安定 もちマス ミニもちマス
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞加州清光、大和守安定のもちマス通常サイズ各2個とミニもちマス各2個の計8点開封済ですが、ケースに入れ暗所にて保管していました。全てタグ付き。刺繍抜け等の初期不良無しです。8体まとめてお迎えしていただける方を探しています。
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