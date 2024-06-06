ディズニー【日本未販売】タンブラー　水筒　340ml プーさん②

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ご覧いただきありがとうございます♪日本未販売の雑貨を多数出品してますので、こちらもご覧ください(^^)#らんの海外雑貨はこちらプーさんのデザインが施されたタンブラーです。冷たい飲み物も温かい飲み物も両方入れれちゃう温冷両用タイプです！ボタンを押すと飲み物が出てくる仕組みになっています。パーツも簡単にバラすことができるので、掃除が簡単です！清潔に使えます♪高さは約22cmのスリムなつくりです。可愛いデザイン\u0026シンプルなシルエットでゴツゴツしてないのが良いですよね♡ディズニーがお好きな方、プーさんグッズコレクターさんにおすすめです！他のデザインも出品してますので、商品一覧をご覧ください♪✔️新品未使用です。✔️海外製品であることをご理解の上、ご購入お願い致します。✔️新品商品ですが、小さなキズや、汚れ、プリントが荒い部分、作りが弱い部分等がある可能性があります。✔️コンパクトな状態で発送致します。✔️画像加工の際、彩度や明度を調整している為、写真と実際の商品との色味の違いを感じる場合があります。✔️こちらの商品は緩衝材を使わずに発送します。✔️タンブラー自体は新品\u0026美品ですが、箱に潰れや汚れがある可能性があります。✔️運送中、箱の一部が凹む可能性があります。✔️新品未使用のため初期不良のサポートは出来かねます✔️神経質な方はご購入をご遠慮ください。✔️即購入OKです！✔️コメントいただければご希望の商品、数量を承ります！SNSやYoutubeで大人気の『咀嚼音』『ASMR』『モッパン』。「人気韓国Youtuberがカラフルで可愛いお菓子を食べる動画」を見るのがクセになっている方も多いはず！彼らの動画に出てくるような可愛くPOPな海外お菓子を出品してます♪日本未販売の商品、日本未発売の商品、日本未入荷の商品、輸入菓子、チョコレート、クッキー、キャンディー、グミ、ドリンクなどなどを主にヨーロッパから仕入れてます♪お菓子好きさんはご覧くださいね(^^)#らんの海外お菓子はこちらSNSでも見たことないような海外商品をどんどん出品していきます♪フォローして頂きますと新入荷商品見やすくなります！フォローよろしくお願い致します！