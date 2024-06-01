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- リトグリ Little Glee Monster サイン入りチェキ
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商品詳細
33333→27777世界で1枚しかないLittleGleeMonsterの直筆サイン入りチェキです。ガオラーをやめてしまったため、出品させていただきます。2022年6月号の読者プレゼントコーナーで当選したものになります。当選してからは袋から出さずに額縁に入れ、飾っていました。素人管理であるため、気になる方はご購入をお控えください。リトグリが大好きな方の元へ届きますように。#ナアのリトグリグッズ他の商品は↑からご覧ください。リトグリ LittleGleeMonsterかれん MAYUアサヒJourneyサイン人気グループ···LittleGleeMonster(リトグリ)
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