仏像 　小型　大威徳明王　真木大堂　仏像フィギア　ポリストーン

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TanaCOCOROに大威徳明王がついに登場！ TanaCOCOROに大威徳明王がついに登場！



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国の重要文化財 大威徳明王の仏像 素材：ポリストーン （石粉と合成樹脂を混ぜ合わせたもの）サイズ：縦11㎝×横7.5㎝×高さ19.5cm4年前に2.5万円で購入絵手紙教室をしていた母が、絵のモデルとして購入したものです１度出した後は、箱に入れて保管していました◆説明文より六面六臂六足の阿弥陀如来の化身大威徳明王は別名を降閻魔尊ともいい、閻魔大王に死をもたらす強い力を持っています。戦勝のご利益のほか、水牛に乗った姿から農業を司る仏としても信仰されています。足が二本よりも多い仏像は大威徳明王以外には存在しません。他にも色々出品中#豆ぐっとの小物よろしくお願いします(^-^)仏像/仏像フィギア/フィギア/仏教/仏様/阿弥陀如来主題···仏像・神像素材···その他