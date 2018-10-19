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人間国宝荒川豊蔵水月窯唐津風鉢この鉢には、荒川豊蔵先生の(斗)の陶印があります。大変珍しく、素晴らしい一品です！サイズ高さ約9.0㎝径約19.5㎝重さ約689.0g残念ながら、付属品は、ありません。その分、価格を安くお譲り致します。写真をご参考に、ご購入をお願い致します。