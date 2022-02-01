Ib アニメイト 特典 カード 3種 セット

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フリーホラーゲームIbアニメイト特典カード3種イヴギャリーメアリーセット十数年前にアニメイトにてグッズ購入特典として入手しクリアファイルに入れ暗所にて保管しておりました。写真３枚目の様に、イヴのカードの裏面に初期傷と思われる跡があります。その他素人保管ですので神経質な方は御遠慮下さいませ。#ib#フリーホラーゲーム#フリーゲーム#イヴ#メアリー#ギャリー#ゲルテナ