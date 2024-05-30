人間国宝 近藤悠三作 赤絵『梅文』煎茶碗(五客)共箱 茶道具☆時代物 ...

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人間国宝近藤悠三作赤絵『梅文』煎茶碗(五客)共箱茶道具★時代物★4D1003▼近藤悠三▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼1902年京都府に生まれる。1914年京都市立陶磁器試験場付属伝習所轆轤科入所。1917年京都市立陶磁器試験場付属伝習所轆轤科卒業。同試験場で助手として勤務。1921年退職、富本憲吉に師事。1924年京都に築窯し制作開始。1928年第九回帝展初入選。1950年第六回日展審査員就任。1955年日本工芸会に所属。1956年第三回日本伝統工芸展にて日本伝統工芸会賞受賞。1970年紫綬褒章受章。1973年勲三等瑞宝章受章。京都市文化功労者章受章。1977年「染付」で重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定。1980年紺綬褒章受章。1985年逝去。▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲サイズ(約):径6.2㎝、高さ4.3㎝、重さ39ｇ